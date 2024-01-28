Бывший президент США обвинил в этом нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал американцев нацией, сбившейся с пути, и обвинил в этом политику нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

"Мы нация, которая просто сбилась с пути. Но мы не собираемся позволять этому ужасу продолжаться", - сказал Трамп в субботу, выступая перед сторонниками в штате Невада.

Он добавил, что под управлением Байдена страна "умирает". "Байден представляет угрозу демократии по многим причинам. <...> Он некомпетентен", - отметил экс-президент.

Ранее Трамп заявил, что администрация Байдена ненавидит собственное государство.