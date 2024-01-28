Мадуро поздравил президента и народ России с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Президент Венесуэлы сравнил это историческое событие с ситуацией, которая сложилась между его страной и США

КАРАКАС, 28 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина и российский народ с 80-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Поздравляем президента Российской Федерации Владимира Путина и народ Российской Федерации с 80-й годовщиной победы советского народа над фашистской блокадой Ленинграда", - написал президент на странице в Х (бывший Twitter).

"Мы отдаем дань памяти жертвам этой преступной блокады, которые мужественно выдержали одну из самых длительных осад в истории. Так же как Ленинград устоял и преодолел блокаду, так и Венесуэла устоит и преодолеет блокаду [США]", - указал президент. "Мы крепко обнимаем русских сестер и братьев!" - заявил Мадуро.