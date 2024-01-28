СМИ: армия Израиля арестовала на Западном берегу не менее пяти палестинцев

Военнослужащие ЦАХАЛ "применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ против отрядов палестинской молодежи в Бейте", передает агентство WAFA

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро палестинцев были арестованы израильскими военными (ЦАХАЛ) во время рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, палестинские граждане были арестованы во время рейда, проводившегося израильской армией в городе Бейта, расположенном к югу от Наблуса. Также агентство сообщает о том, что военнослужащие ЦАХАЛ "применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ против отрядов палестинской молодежи в Бейте".