Спикер Джонсон считает, что Байден должен урегулировать созданный им кризис на границе США

Республиканец пояснил, что американское законодательство позволяет президенту "приостановить допуск всех иностранцев" или ввести "любые ограничения, которые он сочтет нужным"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе, а не ждать одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта. Такое мнение изложил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон в публикации в соцсети X (ранее Twitter).

"Президент Байден выступил с ложным утверждением о том, что ему нужно, чтобы Конгресс принял новый закон, который позволит ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда", - заявил Джонсон. По словам спикера, он многократно указывал Байдену на то, что президент "может и обязан немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую он сам и создал". Спикер нижней палаты Конгресса пояснил, что американское законодательство позволяет президенту "приостановить допуск всех иностранцев" или ввести на границе "любые ограничения, которые он сочтет нужным".

"Судя по сообщениям СМИ, предложенные Сенатом договоренности будут допускать 150 тыс. пересечений границы ежемесячно (1,8 млн в год) прежде, чем можно будет использовать любую новую меру по закрытию [границы]. К тому моменту Америка уже будет сдана", - заключил Джонсон. Республиканцы в Конгрессе увязывают ужесточение контроля на границе США и Мексики с выделением средств на ряд других нужд, включая помощь Украине.

Байден ранее заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта. Президент США констатировал, что его представители уже более двух месяцев проводят консультации с сенаторами США от обеих партий "по серьезному и окончательному урегулированию кризиса на границе". В ходе обсуждения, по словам Байдена, был согласован "ряд самых жестких и справедливых реформ по охране границы" в истории США. По словам Байдена, в случае их одобрения Конгрессом он получит "новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целая группа республиканцев в Палате представителей и Сенате выступала в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.