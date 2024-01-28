Гутерриш заявил, что ООН принимает меры после обвинений в адрес сотрудников БАПОР

Генсек организации отметил, что 12 причастных к этому инциденту человек 1 погиб и 9 были уволены

ООН, 28 января. /ТАСС/. ООН принимает срочные меры после обвинений в связях с ХАМАС в адрес некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Организация Объединенных Наций принимает срочные меры после чрезвычайно серьезных обвинений в адрес нескольких сотрудников БАПОР. Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) немедленно начало расследование", - говорится в распространенном заявлении генсека. Как отмечает Гутерриш, из 12 причастных к этому инциденту человек 1 погиб, 9 были идентифицированы и уволены.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование", - подчеркнул он.

При это генсек указал, что 2 млн гражданских лиц в секторе Газа зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР. "Хотя я понимаю их [стран, приостановивших финансирование,] обеспокоенность, я сам был в ужасе от этих обвинений, я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность операций БАПОР", - отметил Гутерриш.

"Отвратительные предполагаемые действия этих сотрудников должны иметь последствия. Но десятки тысяч мужчин и женщин, которые работают в БАПОР, многие из которых находятся в наиболее опасных ситуациях для гуманитарных работников, не должны подвергаться наказанию. Острые нужды отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены", - заключил он.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью 2023 года.