Норвежский политолог назвал "историческим ревизионизмом" заявление ЕК об Освенциме

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что концентрационный лагерь был освобожден союзными войсками

СТОКГОЛЬМ, 28 января. /ТАСС. Норвежский политолог Гленн Дисен назвал "историческим ревизионизмом" заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про Холокост, в котором она отметила, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден союзными войсками.

"Вот пример явного исторического ревизионизма от ЕС. СССР относился к союзникам, однако именно Красная армия освободила Аушвиц", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее представительство России при Евросоюзе указало на ошибку в заявлении ЕК. "Было бы здорово, если бы Еврокомиссия исправила ее. Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска", - отметили в ведомстве.