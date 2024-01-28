Ван И заявил, что КНР ценит приверженность Таиланда принципу "одного Китая"

Глава МИД КНР отметил, что две страны подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме и с 1 марта официально вступят в "безвизовую эпоху"

БАНГКОК, 28 января. /ТАСС/. Китай ценит твердую приверженность Таиланда принципу "одного Китая". Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в Бангкоке на совместном брифинге с министром иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттхануконом.

"Мы ценим твердую приверженность Таиланда принципу "одного Китая" и его активную поддержку Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации", - сказал он.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что две страны подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме и с 1 марта официально вступят в "безвизовую эпоху".

"Это, несомненно, выведет обмен контактами между людьми на новый уровень. Число китайских туристов, посещающих Таиланд, значительно увеличится. Мы также приглашаем друзей из Таиланда ощутить энергичность и динамичность Китая, а также гостеприимство китайского народа. Китай и Таиланд - одна семья. Важно, чтобы наши два народа установили более тесную дружбу и стремились к лучшей жизни", - добавил Ван И.

Глава МИД КНР с 26 января находится с визитом в Таиланде, который продлится до 29 января.