Источник сообщил, что РФ и Индия выводят ВТС на новый уровень

По информации оборонных кругов в Нью-Дели, связи двух стран по линии военно-технического сотрудничества "по-настоящему уникальны и проверены временем"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 января. /ТАСС/. Западные страны сейчас только пытаются с трудом наладить с Индией военно-техническое сотрудничество (ВТС), которое у Москвы и Нью-Дели уже давно реализовано и которое две стороны уже выводят на следующий уровень. Об этом ТАСС заявил источник в оборонных кругах в Нью-Дели.

"То, что западные страны только пытаются с трудом наладить, у нас уже давно реализовано, теперь мы это расширяем и углубляем", - подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, связи РФ и Индии по линии ВТС "по-настоящему уникальны и проверены временем".

"Российско-индийское военно-техническое сотрудничество строилось по правилам Make in India еще до того, как эта программа была широко разрекламирована. Почти 1 тыс. танков Т-90, 300 самолетов Су-30МКИ сделаны в Индии", - напомнил он.

Источник особо отметил, что "Россия, являясь крупным поставщиком вооружений в Индию, в отличие от западных конкурентов, не связывает это сотрудничество с политическими требованиями и предлагает индийским партнерам максимально полную передачу передовых технологий". "Поставщики оборонной продукции из РФ делают все возможное для выполнения контрактов с Индией и, что не менее важно, развивают другие перспективные направления военно-технического сотрудничества", - указал источник.

Индия традиционно является одним из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Однако ранее на Западе, в частности в США, публично заявляли, что добиваются ее отказа от заключения с РФ крупных контрактов в сфере ВТС. Так, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис говорила, что Вашингтон пытается воспользоваться кризисом вокруг Украины, чтобы оттеснить Москву с занимаемых ею позиций на мировом рынке поставок оружия и военной техники. США поощряют зарубежных партнеров диверсифицировать номенклатуру своей техники, уходя от российских систем, признала американский дипломат.