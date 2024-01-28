В КНДР считают, что война на Корейском полуострове перерастет в мировую ядерную войну

По данным газеты "Нодон синмун", США "везде в мире провоцируют столкновения", эти действия ведут "к развязыванию новой мировой войны"

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Провокационные действия США привели к тому, что ситуация в области безопасности на Корейском полуострове обострилась "до такой опасной грани", что перспектива перехода войны в "мировую ядерную войну" стала реальной. Соответствующее предупреждение содержится в комментарии газеты "Нодон синмун", которая является главным печатным органом Трудовой партии Кореи.

Как считают в Пхеньяне, США "везде в мире провоцируют столкновения", эти действия ведут "к развязыванию новой мировой войны". "Сегодня состояние безопасности на Корейском полуострове доходит до более опасной грани, а слово "война" становится реальным, а не абстрактным понятием", - говорится в комментарии.

"Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия", - отмечают авторы материала. Провокационные действия США, говорится в комментарии, "требуют от всех стран пресечь и сорвать происки агрессивной войны со стороны империалистов" и "смело подняться на борьбу в защиту мира".

"Выступать против агрессии и войны, бороться за мир и безопасность - это неизменная политика нашего государства. Наше государство и народ и впредь будут до конца сражаться против империалистов, грубо попирающих глобальный мир и безопасность, активно бороться за строительство нового мира, где нет агрессии и войны", - заключили авторы.