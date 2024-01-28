Telegraph: британские ВМС не оснащены ракетами для ударов по хуситам на суше

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Отставной контр-адмирал Крис Пэрри добавил, что отсутствие у британского флота на вооружении адекватной ракеты класса "корабль - земля" делает его уязвимым

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Великобритании не могут поражать наземные цели мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), потому что не оснащены ракетами "корабль - земля". Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Она указывает со ссылкой на источники в военных кругах Великобритании, что ни один из кораблей британских ВМС, участвующих в операции против этого движения в Красном море, не обладает подобным вооружением. Британские эксперты из числа бывших военных руководителей высокого ранга назвали это "скандалом".

"Настоящий повод для беспокойства заключается в том, что мы не сможем соответствовать Китаю или России в [потенциальных] боевых действиях", - отметил отставной контр-адмирал Крис Пэрри, добавив, что отсутствие у британского флота на вооружении адекватной ракеты класса "корабль - земля" делает его уязвимым.

Власти Соединенного Королевства объявили 27 января, что оставляют за собой право ответить на нападения на торговые суда в Красном море. Ранее хуситы атаковали два танкера у побережья Йемена.