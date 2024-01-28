В Минздраве Газы сообщили, что число жертв израильских ударов приблизилось к 26,5 тыс.

Более 65 тыс. человек пострадали

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Число погибших в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа приближается к отметке в 26,5 тыс., более 65 тыс. человек пострадали.

Такие данные привело министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 26 422, еще 65 087 человек ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. В Минздраве Газы также подчеркнули, что "за одни только минувшие сутки в анклаве погибли не менее 165 человек, 290 получили ранения". Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.