Группа протестующих пятый день блокирует проезд грузовиков с помощью в Газу

По данным газеты The Times of Israel, в числе протестующих есть родственники заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Малочисленная группа протестующих пятый день подряд блокирует проезд грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа у КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля с палестинским анклавом, требуя освобождения заложников. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, в числе протестующих есть родственники заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в Газе. Как передает газета Yedioth Ahronoth, правоохранительные органы Израиля попытались помешать блокировать КПП, поэтому несколько грузовиков с гуманитарной помощью проехали в анклав. Позднее участники акции протеста снова блокировали "Керем-Шалом".

24 января демонстранты задержали проезд в Газу около 100 грузовиков. Часть автомобилей была в итоге перенаправлена на КПП между Египтом и анклавом.