МИД Палестины назвал прекращение финансирования БАПОР "коллективным наказанием" для Газы

Министерство иностранных дел потребовало от стран, объявивших о прекращении финансирования агентства, "пересмотреть свое решение" и отказаться от него

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Приостановка финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является "коллективным наказанием" миллионов палестинцев в секторе Газа. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Палестины.

"Министерство считает приостановку финансирования БАПОР коллективным наказанием миллионов палестинцев, особенно в тот момент, когда в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа и когда наш народ особенно остро нуждается в помощи агентства", - говорится в заявлении палестинского МИД, опубликованном на его странице в X. В ведомстве также подчеркнули, что подобные меры "ставят под угрозу деятельность БАПОР во всем регионе" и являются примером применения двойных стандартов, поскольку "страны, которые приняли решение о приостановке финансирования БАПОР, по-прежнему поставляют помощь израильской армии".

Палестинский МИД потребовал от стран, объявивших о прекращении финансирования агентства, "пересмотреть свое решение" и отказаться от него.

26 января Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с палестинским радикальным движением ХАМАС. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября". За прошедшие два дня о подобных решениях в отношении БАПОР заявили еще несколько государств.