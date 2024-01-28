Венгерская националистическая партия заявила о претензиях на украинские земли в Закарпатье

Лидер партии Ласло Тороцкаи заявил, что Украина в случае поражения в конфликте с РФ должна отдать Венгрии территорию своей Закарпатской области

БУДАПЕШТ, 28 января. /ТАСС/. Лидер венгерской националистической партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Украина в случае поражения в конфликте с Россией должна отдать Венгрии территорию своей Закарпатской области. Выступая на съезде партии, он подтвердил претензии своих сторонников на земли, которые Венгрия передала соседним странам по Трианонскому договору 1920 года.

"Что касается войны на Украине, то наше послание очень простое: немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров. Если эта война закончится тем, что Украина потеряет свою государственность, потому что это тоже стоит на кону, то от имени единственной венгерской партии, занимающей такую позицию, позвольте мне заявить, что мы претендуем на Закарпатье", - сказал Тороцкаи под аплодисменты зала.

Другие политические партии Венгрии - как правящие, так и оппозиционные - не поддерживают подобные претензии. Правительство республики неоднократно подтверждало, что выступает за территориальную целостность и независимость Украины и осуждает действия России по отношению к соседней стране.

"Наша родина" еще недавно считалась в Венгрии маргинальным объединением, но по итогам выборов в 2022 году впервые получила 6 мандатов в 199-местном парламенте, что стало для политологов достаточно большим сюрпризом. Националистическая партия вела избирательную кампанию под лозунгом борьбы с "ковид-диктатурой", выступая против пандемийных ограничений и называя главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса не иначе как "эфиопским злодеем-террористом". В свое время Тороцкаи, будучи мэром городка Ашоттхалом на границе с Сербией, запретил мусульманкам носить никабы и паранджу на подведомственной ему территории. Стремление политика к собиранию венгерских земель заставило власти нескольких соседних стран, где проживают этнические венгры, объявить его персоной нон грата.

Согласно Трианонскому договору, заключенному 4 июня 1920 года между государствами - победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из правопреемниц Австро-Венгрии), почти две трети тогдашней венгерской территории отошли соседним странам. В Венгрии это до сих пор считается национальной трагедией, но не поводом к предъявлению претензий на эти земли, которые сейчас принадлежат Австрии, Румынии, Сербии, Словакии, Хорватии и Украине. До Второй мировой войны Закарпатье входило в состав Чехословакии, а после победы Советского Союза над гитлеровской Германией в 1945 году вошло в состав Украинской ССР.