Защищающая интересы мусульман в ФРГ партия намерена избираться в Европарламент

По данным газеты Bild, один из лидеров новой партии стоит на учете в правоохранительных органах за поддержку ХАМАС и близких ему организаций

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Новая партия "Демократический альянс за многообразие и прорыв" (DAVA), которая будет защищать интересы главным образом мусульманского населения, учреждается в Германии и намерена участвовать в выборах в Европарламент (9 июня). Об этом сообщила газета Bild.

Издание называет DAVA филиалом Партии справедливости и развития (ПСР) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным газеты, один из лидеров новой партии стоит на учете в правоохранительных органах ФРГ за "поддержку [радикального движения] ХАМАС и близких ему организаций". В DAVA заверили, что финансирование предвыборной борьбы будет вестись "исключительно за счет членских взносов и спонсоров из Германии".

DAVA в своих учредительных документах выступает за полное соблюдение прав жителей ФРГ из числа выходцев из других стран, поскольку, по ее оценке, они часто сталкиваются с дискриминацией в повседневной жизни - при поиске жилья и устройстве на работу. Партия собирается бороться против детской бедности и добиваться проведения "прагматичной и свободной от идеологии миграционной политики".

Bild указывает на значительный электоральный потенциал новой партии. В Германии проживают 2,5 млн мусульман с немецким паспортом, имеющих право участвовать в выборах. В случае вступления в силу поправок в законодательство о гражданстве (апрель 2024 года) к ним могут добавиться еще 2,5 млн граждан ФРГ из числа мусульман. Теоретически DAVA могут поддержать в общей сложности 5 млн избирателей. В случае участия в выборах партия без проблем может пройти в германский парламент, набрав около 10% голосов.