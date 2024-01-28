ВВС Израиля совершили три авианалета на южные районы Ливана

Пострадавших среди мирных граждан нет

БЕЙРУТ, 28 января. /ТАСС/. Израильские войска атаковали огневые рубежи вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана, нанеся по ним ракетные удары.

Как сообщило агентство Al Wataniya, истребители израильских ВВС совершили в первой половине дня три авианалета на окрестности населенных пунктов Джиббин, Мадждаль-Зун и Тейр-Харфа. Оттуда поступили сведения о разрушении нескольких домов и построек, пострадавших среди мирных граждан нет.

По информации агентства, израильские самолеты продолжают полеты на низкой высоте над пограничными районами, имитируя воздушные атаки. Истребители были замечены в небе над городами Марджаюн, Набатия, Сайда и Тир.

На мысе Рас-эн-Накура, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане и лагерь миротворцев, сработали сирены воздушной тревоги.

Огонь по ливанской территории был открыт из артиллерийских орудий, под обстрел попали поселки Умм-Тут, Хоула и Шейхин. Ранее из этой пограничной местности шиитские отряды выпустили несколько реактивных снарядов по поселению Биркет-Риша на севере Израиля.

По данным новостного портала Naharnet, жертвами израильских атак с начала военной эскалации на юге Ливана в октябре прошлого года стали 39 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 168 бойцов.