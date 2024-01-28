В Мадриде 45 тыс. человек протестуют против премьера и амнистии сепаратистов

Митинг также посетило руководство Народной партии, которая является главной оппозиционной политической силой в королевстве

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Около 45 тыс. человек вышли на акцию протеста в центре Мадрида против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и против председателя правительства страны Педро Санчеса. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в региональном представительстве кабмина.

Демонстрация была организована консервативной Народной партией (НП) на одной из центральных площадей Мадрида в "защиту сильной Испании". Митинг также посетило руководство НП, которая является главной оппозиционной политической силой в королевстве.

Многие принесли с собой флаги Испании и Евросоюза. Собравшиеся скандировали лозунги против Санчеса, а также экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который возглавлял правительство региона в момент организации там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Вскоре после плебисцита он бежал в Бельгию.

16 ноября 2023 года Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса на пост премьер-министра. Этот пост он впервые занял в 2018 году.

Глава ИСРП смог занять должность благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов, что может затронуть около 300 сторонников разрыва с Испанией. Эта инициатива вызвала острую критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране.

Ожидается, что нижняя палата парламента королевства проголосует по законопроекту об амнистии 30 января. Затем инициатива будет передана на рассмотрение верхней палате.