В Иордании заявили, что БАПОР предоставляет жизненно важные услуги палестинскому населению

Иорданский вице-премьер Айман ас-Сафади призвал те страны, которые прекратили финансирование агентства, "пересмотреть свое решение исходя из гуманных соображений"

БЕЙРУТ, 28 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) играет незаменимую роль в доставке гуманитарной помощи более чем для 2 млн человек, которые страдают от израильской агрессии в секторе Газа. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время телефонного разговора с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини после того, как несколько стран приостановили финансирование этой организации.

"Агентство ООН - это артерия жизнеобеспечения более чем для 2 млн палестинцев, столкнувшихся с голодом и военной разрухой, - приводит слова ас-Сафади телеканал Al Mamlaka. - БАПОР не должно подвергаться коллективному наказанию из-за израильских обвинений в адрес 12 из 13 тыс. сотрудников в секторе Газа".

Иорданский вице-премьер призвал те страны, которые прекратили финансирование БАПОР, "пересмотреть свое решение исходя из гуманных соображений". "Агентство ООН должно быть способным предоставлять жизненно важные услуги палестинскому населению, его приюты служат единственным убежищем для сотен тысяч перемещенных лиц", - указал он.

Ранее несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью 2023 года.