В ФРГ эвакуировали людей с вокзала в Штутгарте из-за "подозрительных лиц"

Движение поездов приостановили

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Полиция ФРГ эвакуировала в воскресенье всех людей из здания главного железнодорожного вокзала в Штутгарте после сообщений о том, что там заметили нескольких "подозрительных лиц"; задержаны не менее трех человек. Об этом сообщила газета Bild.

Сигнал тревоги поступил на пульт правоохранительных органов около 11:00 (13:00 мск). Очевидцы сообщили, что якобы видели человека с оружием. На место прибыли усиленные наряды полиции с автоматами и служебными собаками. Движение поездов было приостановлено.

"Ситуация под контролем", - отметил представитель федеральной полиции. По его словам, опасности нет. Из здания вокзала были эвакуированы порядка 150 человек.

По информации Bild, полиция временно задержала не менее трех человек. Сейчас идет прояснение всех обстоятельств. Около 12:40 (14:40 мск) оцепление у вокзала было снято. Движение поездов возобновлено.