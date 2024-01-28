Лукашенко поблагодарил РФ за помощь в работе белорусских ученых в Антарктиде

Президент Белоруссии отметил, что россияне в освоении Антарктиды "совершают подвиг"

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил россиян и президента РФ Владимира Путина за помощь в организации работы белорусских ученых в Антарктиде.

"С такими темпами, которые показывает Россия, а Россия является лидером изучения Антарктики на сегодняшний день, никто не может сравниться. <…> Хотел бы поблагодарить наших российских друзей, которые все это время помогали и помогают белорусским ученым с размещением на своих станциях, поддерживают исследования, делятся научными данными, поставляют оборудование", - сказал Лукашенко, который с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи принимал участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

По оценке белорусского лидера, россияне в освоении Антарктиды "совершают подвиг". "Мы вами гордимся. Спасибо вам огромное, - сказал президент. - Мы, белорусы, будем более активно включаться в данные процессы. Мы братья, нам делить нечего, вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Беларуси".

Лукашенко напомнил и о вкладе белорусских ученых, отметив, что на российской станции "Восток" используется ультрафиолетовый фотометр, сконструированный Белорусским государственным университетом. Он отметил, что в советские годы ученые вместе работали над освоением Антарктиды, а если кто-то наделся, "что это все погибнет", то, как оказалось, он просчитался.

С 1956 года в Антарктике работали более 100 белорусов, причем сначала в составе советских антарктических экспедиций. Собственный путь белорусов в исследовании Антарктики начался в 2006 году, когда ученые отправились из Санкт-Петербурга в составе сезонного отряда 52-й Российской антарктической экспедиции на станцию "Молодежная". С 2015 года в Восточной Антарктиде строится Белорусская исследовательская станция. В 2021 году завершено создание первой ее очереди, а к 2026 году планируется завершить формирование ее второй очереди.

30 октября 2023 года был дан старт 16-й Белорусской антарктической экспедиции. В первой декаде января была проведена воздушная грузовая операция по доставке генерального груза и сотрудников Белорусской антарктической экспедиции на полевую базу "Гора Вечерняя". Она расположена на побережье моря Космонавтов, недалеко от сезонной российской станции "Молодежная".