Эрдоган заявил, что виновников ЧП в церкви Стамбула задержат в течение суток

Прокуратура города начала расследование ЧП

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент в католической церкви Стамбула, где двое неизвестных в масках застрелили человека. Президент заверил, что совершившие нападение будут задержаны в течение суток, передает телеканал A-haber.

"Выражаю соболезнования обществу [в связи с гибелью]. Для поимки преступников принимаются необходимые меры. Рассчитываем, что мы найдем и задержим совершивших нападение в течение 24 часов", - сказал Эрдоган.

Прокуратура Стамбула начала расследование ЧП. Как сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, для расследования вооруженного нападения назначены заместитель прокурора и два прокурора.

По данным главы МВД Али Ерликая, нападение произошло около 11:40 по местному времени (совпадает с московским) в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, убив турецкого гражданина 1972 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за преступление.