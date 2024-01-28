Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о выходе из ECOWAS

Согласно совместному заявлению стран, сообщество под влиянием иностранных государств предало основополагающие принципы

НАЙРОБИ, 28 января. /ТАСС/. Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на странице нигерской партии "Совета за спасение родины" в Х.

"В связи с этой ситуацией капитан Ибрагим Траоре, полковник Ассими Гойта, бригадный генерал Абдурахман Тчиани, власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера, берут на себя ответственность перед историей и отвечают на запрос времени и населения стран, приняв решение выйти из состава ECOWAS", - говорится в коммюнике.

Как отмечается, деятельность ECOWAS не помогала в борьбе с терроризмом, а только вызывала ухудшение гуманитарной ситуации в странах Сахеля из-за санкций. Из текста коммюнике следует, что ECOWAS под влиянием иностранных государств предало основополагающие принципы. Организация не помогла странам в борьбе с терроризмом, заняв нерациональную позицию, вводя нелегитимные санкции, которые поставили население в более уязвимое положение.

В сентябре Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". В учредительном документе отмечалось, что "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".

В последние годы на территории Буркина-Фасо, Мали и Нигера развернули активную деятельность радикальные вооруженные группировки, атакующие как силовиков, так и мирное население.