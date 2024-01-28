Берлинский политик от "Зеленых" показала полицейским нацистское приветствие

Ютта Боден призналась, что была в состоянии алкогольного опьянения за рулем

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Берлинский политик от "Зеленых" Ютта Боден была поймана полицейскими пьяной за рулем, а после задержания продемонстрировала стражам порядка нацистское приветствие. Об этом пишет газета Bild.

По ее данным, полиция в ночь на субботу обратила внимание на странное движение автомобиля на трассе А115 и приняла решение его остановить. За рулем сидела Боден. Первый же тест на алкоголь показал 1,34 промилле. Политику пришлось оставить свою машину, пересесть в автомобиль стражей порядка и отправиться с ними в участок. Во время поездки Боден неожиданно вскинула руку вверх в нацистском приветствии.

Позже она призналась в том, что была в состоянии алкогольного опьянения за рулем, а ситуацию с нацистским приветствием объяснила тем, что полицейские якобы вели себя по отношению к ней некорректно и она использовала жест в контексте дискуссии с ними, а не в качестве выражения личной позиции.

Впоследствии Боден приняла решение сложить с себя мандат депутата окружного совета. Сейчас в отношении политика ведется расследование не только из-за вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, но и по подозрению в использовании символики антиконституционных и террористических организаций.