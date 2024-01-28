СМИ: на севере Ирака БПЛА обстрелял военную базу международной коалиции

По информации Shafaq News, она находилась рядом с международным аэропортом Эрбиль

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Беспилотник нанес удар по расположенной в районе северного иракского города Эрбиль военной базе, принадлежащей силам возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обстрелял базу, находящуюся рядом с международным аэропортом Эрбиль, в 14:20 по местному времени (совпадает с мск). Точных сведений о нанесенном ущербе пока нет. В непосредственной близости от аэропорта расположена военная база Харир, на которой дислоцируются части контингента возглавляемой США международной коалиции.

Ответственность за нападение взяли на себя вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака".