Глава МИД Египта раскритиковал решение о приостановке финансирования БАПОР

Самех Шукри отметил, что для Египта решение некоторых стран о приостановке финансирования агентства "стало полной неожиданностью"

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не должна быть ограничена, следует дождаться окончания расследования. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе совместной пресс-конференции в Каире со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Необходимо дождаться, когда БАПОР завершит расследование в отношении действий своих сотрудников и вынесет окончательный вердикт прежде, чем принимать какие-либо меры против него, - подчеркнул Шукри. - Агентство не только отвечает за положение палестинцев в секторе Газа, но и помогает палестинским беженцам в Сирии, Ливане, Иордании - это огромная ответственность, поэтому ограничение деятельности БАПОР неприемлемо".

Он также отметил, что для Египта решение некоторых стран о приостановке финансирования агентства "стало полной неожиданностью". По его словам, "обвинения, которые предъявляют сейчас БАПОР, не звучат в адрес виновных в гибели 26 тысяч палестинцев в секторе Газа, большинство из которых составляют женщины и дети". Шукри указал, что не менее 120 сотрудников агентства погибли в Газе при исполнении своих должностных обязанностей, и предложил не возлагать на 30 тыс. работников БАПОР ответственность за поступки нескольких из них. "Приостановка финансирования агентства является не чем иным, как коллективным наказанием для сотрудников агентства и для представителей палестинского народа", - добавил глава египетского МИД.

Говоря о предварительном постановлении Международного суда ООН по делу о действиях Израиля в Газе, Шукри призвал все стороны "соблюдать все предписания судебной инстанции" и "неукоснительно придерживаться норм международного права". Министр иностранных дел Египта обратился к мировому сообществу с просьбой "сдерживать действия Израиля в Газе", а также работать над немедленным прекращением эскалации и над доставкой в анклав гуманитарной помощи.

Подозрения в адрес БАПОР и решение Международного суда ООН по Израилю

26 января Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР в связи с подозрениями некоторых сотрудников этой организации в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября [2023 года]". За прошедшие два дня о подобных решениях в отношении БАПОР заявили еще несколько государств.

Ранее в тот же день Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".

В новость внесена правка (16:48 мск) - передается с исправлением названия организации в четвертом абзаце, верно - Международного суда ООН.