Франция приостанавливает финансирование агентства ООН по поддержке палестинских беженцев

В МИД страны отметили, что за 2023 год Париж выделил БАПОР "почти €60 млн"

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Франция временно прекратила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикальной группировки ХАМАС на израильские города 7 октября. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"В первой половине 2024 года Франция не планирует осуществлять какие-либо дополнительные выплаты и примет решение, когда придет время, совместно с ООН и основными донорами, обеспечив учет всех своих требований к прозрачности и безопасности помощи", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что за 2023 год Париж выделил БАПОР "почти €60 млн".

В ведомстве подчеркнули, что считают серьезными озвученные сведения о причастности сотрудников ведомства ООН к действиям ХАМАС, и ожидают, что начатые в последние дни расследования позволят узнать все обстоятельства, а также "будут сопровождаться конкретными мерами, которые должны быть быстро реализованы". Дипломаты призывают принимать меры "быстро и решительно" для обеспечения скорейшего возобновления работы агентства. МИД Франции указывает на "катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе" и обещает значительно увеличить со своей стороны поставки гуманитарной помощи для мирных жителей на охваченных боевыми действиями территориях.

Ранее некоторые страны, включая Великобританию, Канаду, США и ФРГ, также объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить несколько сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в 2023 году.