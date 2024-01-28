Первая встреча рабочей группы США и КНР по борьбе с наркотиками пройдет 30 января в Пекине

Стороны намерены обсудить "координацию правоохранительных органов с целью противодействия развивающейся угрозе распространения синтетических наркотиков"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американо-китайская рабочая группа по борьбе с распространением синтетического опиоида фентанила проведет свою первую встречу в Пекине 30 января. Об этом сообщила журналистам на специальном телефонном брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Она напомнила, что по итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2023 года на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско стороны "объявили о возобновлении двустороннего сотрудничества в области борьбы с наркотиками, направленного на сокращение потока фентанила и синтетических наркотиков". "Мы объявляем о том, что первая встреча этой группы состоится 30 января в Пекине. Это ключевая часть реализации возобновления нашего двустороннего сотрудничества в этой области", - рассказала чиновник. По ее словам, в американскую делегацию войдут представители Белого дома, Госдепартамента, Минюста, Минфина и министерства внутренней безопасности.

Они намерены обсудить с китайскими коллегами "координацию правоохранительных органов с целью противодействия развивающейся угрозе распространения синтетических наркотиков". Представитель исполнительной власти США подчеркнула, что во время встречи рабочей группы американская сторона намерена "наладить координацию и коммуникацию, что позволит подтвердить достигнутый прогресс и продолжать добиваться нового прогресса с течением времени". Она рассказала, что Китай обсуждает с Мексикой вопросы борьбы с распространением наркотиков.

В 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в Соединенных Штатах от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Как отметили в ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.