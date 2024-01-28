Министр обороны Словакии призвал к переговорам о мире на Украине

Роберт Калиняк считает, что усилия по организации мирных переговоров должны приложить лидеры Евросоюза и США

БРАТИСЛАВА, 28 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине не имеет военного решения, пришло время для переговоров о мире. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, выступая по Словацкому телевидению.

"Военный [конфликт] на Украине не имеет военного решения. Пришло время говорить о [начале] мирных переговоров", - сказал он.

По мнению главы ведомства, усилия по организации мирных переговоров должны приложить лидеры Евросоюза и США. Военный конфликт вошел в стадию замороженного, и в этой ситуации, по словам министра, следует начать действовать с целью скорейшего достижения перемирия.

"Невзирая на то, как завершится конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Она не переселится. Мы более всего нуждаемся в усилиях по достижению мира", - сказал Калиняк.