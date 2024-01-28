Лукашенко ждет, что Украина будет с РФ и Белоруссией открывать памятники жертвам нацизма

Белорусский президент отметил, что три славянских народа пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что представители Украины будут вместе с РФ и Белоруссией открывать памятники жертвам нацизма.

"Слава богу, они (защитники, блокадники Ленинграда - прим. ТАСС) еще живы, и мы перед ними в долгу. Я благодарен, что пригласили (на открытие памятника в Гатчинском районе Ленинградской области к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады - прим. ТАСС). Неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то из Украины", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, три славянских народа пострадали.

"Но это их выбор, что делать, у них другой курс. Думаю , что они вернутся к нам. Им деваться некуда", - подчеркнул белорусский лидер.