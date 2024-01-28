Лукашенко заявил, что при общении с Путиным они очень серьезно погрузились в вопросы ВПК

Президент Белоруссии отметил, что они обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы развивать с учетом опыта СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным им удалось обсудить вопросы развития военно-промышленного комплекса с учетом СВО.

"Мы не сказали, что промежуток был после Арктики (церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде по видеосвязи - прим. ТАСС). Мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции", - отметил Лукашенко на встрече с президентом РФ.

Белорусский президент сказал, что на завтрашнем заседании Высшего Госсовета Союзного государства будут формализованы "многие наши движения". "Я думаю, что мы достойно проведем этот Высший Госсовет на самом высоком уровне", - отметил он. Лукашенко считает, что в Союзном государстве "есть перспективы". "Мы обсудим наши союзные программы, как они реализуются. Довольно успешно, мы очень много сделали, пробуем заглянуть дальше, как будем развиваться", - заявил президент Белоруссии.

"В те времена, когда нас вроде бы не так душили, всегда были эти дни наполнены тем, что мы обсуждали какие-то вопросы, которые надо было бы решить на уровне правительств", - напомнил он. "Сегодня они решаются правительствами, ну а шлифануть повестку - наше святое дело", - сказал Лукашенко.