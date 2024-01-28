Переход Киева к диверсиям, "вымирание" и списанное оружие. Ситуация вокруг Украины

Киев в условиях провалившегося контрнаступления теперь должен переходить к тактике ракетных ударов и диверсий против РФ, считают в Вашингтоне. Там переписывают тактику поведения Украины в условиях конфликта.
Между тем за годы работы нынешней киевской администрации население Украины сократилось почти вдвое, а сама страна стала одной из беднейших в Европе. Помощь же ей оказывается по остаточному принципу: в Лондоне рассуждают, распилить ли списанные корабли на металл или передать Киеву.
ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.
Ход операции
- Всю неделю российские силы улучшали положение на купянском направлении, сообщало Минобороны РФ. Кроме того, на четырех направлениях было отражено 55 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
- Противник потерял ранеными и убитыми до 7 075 человек. 35 военнослужащих сдались в плен, в том числе 16 - на краснолиманском направлении.
- Потери ВСУ в технике составили 38 танков (в том числе Leopard), 12 самоходных артиллерийских установок, 147 бронемашин, 7 машин реактивных систем залпового огня (включая HIMARS), 86 артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы и 146 автомобилей. Уничтожены также 5 ЗРК (в том числе 2 Patriot), 4 радиолокационные станции, 6 полевых складов боеприпасов, стационарные склады боеприпасов, горючего и авиабомб в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях
- ВКС России сбили самолет Су-25, 6 крылатых ракет Storm Shadow, 4 тактические ракеты "Точка-У", 38 снарядов HIMARS и Vampire, 417 беспилотников.
Преимущество России
- Россия превосходит Украину на поле боя и значительно, оценивает Business Insider. Портал отмечает, что именно Москва владеет инициативой на поле боя, а также успешно перестраивает свою экономику.
Москва открыта предложениям
- Россия открыта к содержательным предложениям о мирном урегулировании на Украине, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
- Однако Запад не готов к взаимодействию и запрещает его своим марионеткам в Киеве, отметил дипломат.
- Предлагаемая киевским руководством "формула мира" фактически препятствует разумным предложениям - исходящим от КНР, Бразилии, стран Африки.
Старые нацистские методы
- Страны Запада, как и Киев, фактически реабилитируют нацизм, заявил, открывая мемориал в память о геноциде жителей СССР, президент РФ Владимир Путин.
- При этом в Киеве открыто используют методы гитлеровцев, а пособников германского фюрера и эсэсовцев возводят в ранг героев, обратил внимание глава российского государства.
- Те, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, фактически отказываются от собственных предков, то есть совершают преступление, уверен Путин.
Равнение на диверсии
- Вашингтон разрабатывает новую стратегию участия Украины в конфликте, сообщает The Washington Post. Суть ее - в переключении внимания с возвращения территорий на укрепление экономики.
- В военном противостоянии акцент планируется сместить с провалившегося наземного контрнаступления на использование ракет и совершение диверсий. Одной из целей США планируют сделать Черноморский флот России.
- О желании ударов вглубь России заявил и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.
Незавидная судьба
- Украинское население со времени "майдана" сократилось с 46 млн человек до 25 млн, рассказал ТАСС Полищук. Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы и утратила самостоятельность, обратил внимание дипломат.
- В этой ситуации судьба украинского режима печальна, уверен глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Россия на полпути - в философском смысле этого слова - не остановится", - подчеркнул он.
В предвкушении
- Лидер венгерских националистов Ласло Тороцкаи напомнил, что украинская Закарпатская область была отторгнута от Венгрии в 1920 году. Он подчеркнул, что после своего поражения в конфликте с Россией Киев обязан будет эти земли вернуть.
- Другие политические силы Венгрии не поддерживали такую идею. Партия Тороцкаи не считалась прежде популярной, однако неожиданно для политологов она получила популярность и прошла в парламент.
Сбыт некондиционного оружия
- Греция получит от США устаревшие БМП и фрегаты. Однако для этого Афины должны передать свое оружие Киеву. Вашингтон гарантирует также дополнительные $200 млн компенсации, однако их не хватит и на одну западную батарею ПВО.
- Великобритания предложила Киеву забрать два списанных корабля. Фрегаты вышли из британского флота, поскольку на них нельзя набрать военнослужащих. Сейчас решается вопрос, утилизировать их или отдать Украине.
Словакия меняет политику
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении Братиславы "упорядочить политику" по отношению как к России (отношения были испорчены с 2022 года), так и к Украине (которой оказывалась поддержка).
- Фицо считает, что любой запрет транзита газа через Украину (контракт истекает в 2024 году) был бы ошибкой со стороны Киева. Премьер Словакии предлагает идею прямых соглашений европейских компаний и "Газпрома" на перекачку газа - минуя украинское посредничество. Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что Москва готова к поставкам разными маршрутами.
- Несмотря на коррекцию политики Словакия намерена поддержать выделение Киеву €50 млрд европейских средств.
€300 против €455 тыс.
- Германская таможня задержала 66-летнего украинца, пытавшегося улететь на Кипр из Мюнхена. У задекларировавшего всего €300 мужчины при себе был чемодан с €455 тыс. в пачках купюрами по €20 и €50.
- Деньги конфискованы, их происхождение пока не ясно.