Киев в условиях провалившегося контрнаступления теперь должен переходить к тактике ракетных ударов и диверсий против РФ, считают в Вашингтоне. Там переписывают тактику поведения Украины в условиях конфликта.

Между тем за годы работы нынешней киевской администрации население Украины сократилось почти вдвое, а сама страна стала одной из беднейших в Европе. Помощь же ей оказывается по остаточному принципу: в Лондоне рассуждают, распилить ли списанные корабли на металл или передать Киеву.

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Всю неделю российские силы улучшали положение на купянском направлении, сообщало Минобороны РФ. Кроме того, на четырех направлениях было отражено 55 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Противник потерял ранеными и убитыми до 7 075 человек. 35 военнослужащих сдались в плен, в том числе 16 - на краснолиманском направлении.

Потери ВСУ в технике составили 38 танков (в том числе Leopard), 12 самоходных артиллерийских установок, 147 бронемашин, 7 машин реактивных систем залпового огня (включая HIMARS), 86 артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы и 146 автомобилей. Уничтожены также 5 ЗРК (в том числе 2 Patriot), 4 радиолокационные станции, 6 полевых складов боеприпасов, стационарные склады боеприпасов, горючего и авиабомб в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

ВКС России сбили самолет Су-25, 6 крылатых ракет Storm Shadow, 4 тактические ракеты "Точка-У", 38 снарядов HIMARS и Vampire, 417 беспилотников.

Преимущество России

Россия превосходит Украину на поле боя и значительно, оценивает Business Insider. Портал отмечает, что именно Москва владеет инициативой на поле боя, а также успешно перестраивает свою экономику.

Москва открыта предложениям

Россия открыта к содержательным предложениям о мирном урегулировании на Украине, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Однако Запад не готов к взаимодействию и запрещает его своим марионеткам в Киеве, отметил дипломат.

Предлагаемая киевским руководством "формула мира" фактически препятствует разумным предложениям - исходящим от КНР, Бразилии, стран Африки.

Старые нацистские методы

Страны Запада, как и Киев, фактически реабилитируют нацизм, заявил, открывая мемориал в память о геноциде жителей СССР, президент РФ Владимир Путин.

При этом в Киеве открыто используют методы гитлеровцев, а пособников германского фюрера и эсэсовцев возводят в ранг героев, обратил внимание глава российского государства.

Те, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, фактически отказываются от собственных предков, то есть совершают преступление, уверен Путин.

Равнение на диверсии

Вашингтон разрабатывает новую стратегию участия Украины в конфликте, сообщает The Washington Post. Суть ее - в переключении внимания с возвращения территорий на укрепление экономики.

В военном противостоянии акцент планируется сместить с провалившегося наземного контрнаступления на использование ракет и совершение диверсий. Одной из целей США планируют сделать Черноморский флот России.

О желании ударов вглубь России заявил и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Незавидная судьба

Украинское население со времени "майдана" сократилось с 46 млн человек до 25 млн, рассказал ТАСС Полищук. Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы и утратила самостоятельность, обратил внимание дипломат.

В этой ситуации судьба украинского режима печальна, уверен глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Россия на полпути - в философском смысле этого слова - не остановится", - подчеркнул он.

В предвкушении

Лидер венгерских националистов Ласло Тороцкаи напомнил, что украинская Закарпатская область была отторгнута от Венгрии в 1920 году. Он подчеркнул, что после своего поражения в конфликте с Россией Киев обязан будет эти земли вернуть.

Другие политические силы Венгрии не поддерживали такую идею. Партия Тороцкаи не считалась прежде популярной, однако неожиданно для политологов она получила популярность и прошла в парламент.

Сбыт некондиционного оружия

Греция получит от США устаревшие БМП и фрегаты. Однако для этого Афины должны передать свое оружие Киеву. Вашингтон гарантирует также дополнительные $200 млн компенсации, однако их не хватит и на одну западную батарею ПВО.

Великобритания предложила Киеву забрать два списанных корабля. Фрегаты вышли из британского флота, поскольку на них нельзя набрать военнослужащих. Сейчас решается вопрос, утилизировать их или отдать Украине.

Словакия меняет политику

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении Братиславы "упорядочить политику" по отношению как к России (отношения были испорчены с 2022 года), так и к Украине (которой оказывалась поддержка).

Фицо считает, что любой запрет транзита газа через Украину (контракт истекает в 2024 году) был бы ошибкой со стороны Киева. Премьер Словакии предлагает идею прямых соглашений европейских компаний и "Газпрома" на перекачку газа - минуя украинское посредничество. Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что Москва готова к поставкам разными маршрутами.

Несмотря на коррекцию политики Словакия намерена поддержать выделение Киеву €50 млрд европейских средств.

€300 против €455 тыс.