NYT: ХАМАС использует неразорвавшиеся израильские снаряды

Как отмечает The New York Times, движение также вооружает бойцов оружием, "украденным с израильских баз"

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Израиль невольно оказался крупным источником вооружения для радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ХАМАС смогло изготовить большое число ракет и противотанкового вооружения из "тысяч неразорвавшихся боеприпасов, которые Израиль сбрасывал на сектор Газа". ХАМАС извлекает из них взрывчатку, чтобы впоследствии использовать ее в своих ракетах. Движение также вооружает бойцов оружием, "украденным с израильских баз", указывается в публикации.

По данным газеты, израильские власти неверно оценили способности и возможности ХАМАС обеспечивать потребности своих подразделений. Оружие, которое еврейское государство использовало для блокады анклава на протяжении последних 17 лет, теперь направлено против самого Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.