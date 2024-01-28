В Палестине заявили, что прекратившие финансировать БАПОР страны обеспечивали 70% бюджета

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе сообщил, что объемов поступающей в Газу помощи даже сейчас хватает всего 8% населения анклава

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Государства, отказавшиеся от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обеспечивали до 70% его бюджета. С таким утверждением выступил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Страны, заморозившие поддержку БАПОР, обеспечивали 70% бюджета данного агентства ООН", - цитирует главу правительства Палестинской национальной администрации телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Штайе также указал, что решение о приостановке финансирования агентства, по его мнению, является "крайне опасным шагом" и представляет собой "препятствие на пути реализации решения Международного суда ООН в отношении Израиля". Само еврейское государство палестинский премьер обвинил в организации "международной кампании против БАПОР".

"Объемов поступающей в Газу помощи даже сейчас хватает всего 8% населения анклава", - добавил Штайе, потребовав, чтобы все страны, отказавшиеся от финансирования агентства, пересмотрели свои решения.

26 января Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября [2023 года]". За прошедшие два дня о подобных решениях в отношении БАПОР заявили еще несколько государств.

Ранее в тот же день Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".