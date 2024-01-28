Американский законодатель назвала удары Израиля в секторе Газа неизбирательными

Александрия Окасио-Кортес считает стратегию еврейского государства по освобождению заложников неэффективной

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Израиль наносит неизбирательные удары в секторе Газа, из-за чего большую часть жертв составляют женщины и дети. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес (демократ от штата Нью-Йорк) в эфире телеканала NBC News.

"Израиль без разбора нападает на жителей Газы, и мы стали свидетелями того, как были убиты более 25 тыс. палестинцев, более 70% из которых - женщины и дети. Они [израильтяне] используют 25 тыс. жизней в качестве рычага [для освобождения заложников, удерживаемых в анклаве] и думают, что это окажет давление на ХАМАС", - считает законодатель.

Окасио-Кортес также отметила, что считает стратегию еврейского государства по освобождению заложников неэффективной.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.