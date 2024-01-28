Рейтинг партии Сары Вагенкнехт сразу после ее создания составил 7%

Если бы состоялись выборы в Бундестаг, она прошла бы в парламент, говорится в опросе, проведенном социологическим институтом Insa

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Рейтинг германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), которая в субботу провела учредительный съезд, составляет 7%, то есть, если бы состоялись выборы в Бундестаг, она прошла бы в парламент. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

В рейтинге популярности германских партий продолжает лидировать оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За него готов проголосовать 31% респондентов (плюс 1 п.п. по сравнению с аналогичным опросом прошлой недели). Второе место с 21% занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая потеряла 1 п.п. на фоне проходящих в ФРГ масштабных демонстраций против правого экстремизма.

Входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии и "зеленые" получили бы соответственно лишь 14% (плюс 1 п.п.) и 13% голосов (рейтинг не изменился). Их партнера по правительству Свободную демократическую партию готовы поддержать только 4% респондентов (минус 1 п.п.), то есть она не прошла бы в Бундестаг, как и Левая партия (4%, плюс 1 п.п.).

Если бы выборы канцлера Германии проходили путем прямого голосования за кандидатов, то лидер ХДС Фридрих Мерц опередил бы действующего главу кабмина Олафа Шольца на 7 п.п. (28% против 21%). Это самый большой разрыв между ними, который когда-либо наблюдался по итогам опросов Insa. По данным исследования, 70% респондентов недовольны работой Шольца, а 76% - работой нынешней коалиции в целом.

В опросе, который проводился с 22 по 26 января, принимали участие 1 201 человек.

В конце октября 2023 года депутат Бундестага Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. В качестве первого шага была создана платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на ее основе создана партия. По мнению многих экспертов, BSW может в ближайшее время в значительной степени изменить политический ландшафт в ФРГ. Она выступает за отмену антироссийских санкций, против поставок оружия Киеву, призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине.