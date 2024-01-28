Белый дом не подтверждает рассмотрение возможности замедлить поставки оружия Израилю

Представитель Совета национальной безопасности отметил, что в политике США не произошло изменений

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американская администрация заявила об отсутствии изменений в политике по Израилю после сообщений СМИ о том, что Соединенные Штаты обсуждают возможность использования поставок вооружений еврейскому государству в качестве рычага давления с целью убедить его сократить масштабы боевых действий в секторе Газа.

"Израиль имеет право и обязан защищать себя от угрозы [со стороны палестинского радикального движения] ХАМАС, соблюдая при этом международное гуманитарное право и защищая жизни мирных жителей, и мы по-прежнему готовы поддерживать Израиль в его борьбе с ХАМАС, - сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. - Мы делаем это с 7 октября и будем продолжать. В нашей политике не произошло никаких изменений".

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на свои источники сообщил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность приостановить или замедлить некоторые поставки оружия в Израиль, чтобы правительство еврейского государства сократило масштабы наступления в Газе. По данным телеканала, по указанию Белого дома Пентагон изучает, какое вооружение, запрошенное Израилем, может быть использовано в качестве рычага давления.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.