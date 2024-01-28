При атаке на базу США в Иордании погибли трое американских военных

Телеканал CNN указал, что с начала войны в секторе Газа это первый случай, когда американские военнослужащие на Ближнем Востоке были убиты в результате атаки, что является "значительной эскалацией" ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере двадцать получили ранения в результате атаки беспилотника на американскую базу на севере Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

Американская база находится недалеко от границы с Сирией. Как отмечает CNN, с начала войны в секторе Газа это первый случай, когда американские военнослужащие на Ближнем Востоке были убиты в результате атаки, что является "значительной эскалацией" ситуации.

Центральное командование Вооруженных сил США, как указывает телеканал, подтвердило, что трое военнослужащих были убиты и двадцать пять ранены в результате атаки беспилотника.