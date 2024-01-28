Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов "городом диверсантов" из-за русскоязычных беженцев

Она выразила недовольство тем, что слышит русский язык в общественных местах города

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион вновь оскорбила русскоязычных граждан Украины, утверждая, что из-за их наплыва Львов превратился в "город диверсантов".

"Львов превратился в город диверсантов <...>. У нас нет юридической категории "русскоговорящее население", - сказала Фарион в эфире ивано-франковского телеканала RAI. - Они держатся за свою ущербность, это маргиналы, это ущербные люди". Экс-депутат выразила недовольство тем, что слышит русский язык в общественных местах Львова. Она в очередной раз утверждала, что "русскоязычного населения [на Украине] нет, это лишь политический конструкт".

Осенью 2023 года Фарион оказалась в центре нескольких скандалов с оскорблением русскоговорящих украинцев, в том числе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда ее уволили из университета "Львовская политехника". Служба безопасности Украины открыла против экс-депутата уголовное дело по нескольким статьям, в частности за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года президент Петр Порошенко за пять дней до истечения полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты. В июле 2021 года Конституционный суд вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По версии суда, "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах. Однако время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.