Вашингтон привлечет к ответственности проиранские группы за атаки на ВС США в Иордании

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что будут это делать тем способом, который изберут

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американская администрация привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на ВС США в Иордании, в результате которого были убиты трое военнослужащих. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

"Вчера вечером три американских военнослужащих были убиты и многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата на наши силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией. Пока мы продолжаем собирать данные об этом нападении, но мы знаем, что оно было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке", - отметил глава государства.

"Не сомневайтесь - мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберем", - добавил Байден.

Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, в результате атаки беспилотника погибли 3 американских военнослужащих, 25 пострадали.

Шиитские формирования ранее предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, обстреливающей сектор Газа и Южный Ливан.