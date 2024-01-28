Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что страна привержена мирной повестке дня

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.