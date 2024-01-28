Оппозиция в парламенте Мальдив отклонила состав кабмина

После этого началась драка, из-за которой пришлось прервать заседание

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 января. /ТАСС/. Оппозиция в парламенте Мальдивской Республики проголосовала против состава правительства, предложенного новым президентом Мохамедом Муиззу, после чего началась драка, из-за которой пришлось прервать заседание. Об этом сообщил новостной портал Аdhadhu.

По его данным, оппозиционные Мальдивская демократическая партия и партия "Демократы" отклонили кандидатуры на посты министров иностранных дел, экономики, жилищного строительства, по делам ислама и генерального прокурора. Партия президента "Народный национальный конгресс" заявила, что решение оппозиции равносильно открытому отказу служить населению страны.

После этого в парламенте началась потасовка. Видео драки стало вирусным в социальных сетях.

После срыва заседания у здания парламента прошел митинг в поддержку состава правительства, предложенного президентом. Его участники утверждали, что оппозиция стремится парализовать работу исполнительной ветви власти в интересах бывшего главы государства Ибрагима Мохамеда Солиха.

Президентские выборы в островном государстве прошли осенью прошлого года в два тура. Муиззу обошел предыдущего главу государства, который проводил ориентированную на Индию политику. Муиззу, по оценке экспертов, поддерживает расширение связей с Китаем. В своей предвыборной кампании он называл влияние Нью-Дели угрозой суверенитету Мальдив.