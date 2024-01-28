Израиль нанес ответные удары по ряду военных объектов "Хезболлах" в Ливане

Армейская пресс-служба уточнила, что в районе Кацрина на Голанских высотах по двум подозрительным воздушным целям были запущены ракеты-перехватчики

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела серию атак на военные объекты шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана, которые упали в незаселенной местности в районах населенных пунктов Зарит и Маргалиот [на севере Израиля]. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным базам, наблюдательным пунктам и военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана. Кроме того, ранее сегодня ЦАХАЛ нанес удар по оперативному командному центру "Хезболлах", а танки и артиллерия ЦАХАЛ атаковали ряд представлявших угрозу целей на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Военные также проинформировали, что "после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе Кацрина на Голанских высотах по двум подозрительным воздушным целям были запущены ракеты-перехватчики". "Инцидент исчерпан", - добавили в пресс-службе, не приводя других подробностей.

В израильской армии отметили, что "продолжающаяся террористическая деятельность движения "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН". "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.