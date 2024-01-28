В Израиле заявили, что война в Газе может закончиться только "нокаутом" для ХАМАС

Министр обороны страны Йоав Галант сообщил, что "у террористов есть два варианта - либо сдаться, либо быть уничтоженными"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что война в секторе Газа может быть завершена только после уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.

"Эту войну [в секторе Газа] нельзя закончить "по сумме очков", она может завершиться только "нокаутом" [для ХАМАС]. Мы (Израиль - прим. ТАСС) должны ликвидировать ХАМАС", - сказал Галант на встрече с военнослужащими, воевавшими в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Каждый террорист в радиусе сотен километров от Государства Израиль должен знать, что существует только один возможный результат - уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, - распространила пресс-служба высказывания главы Минобороны. - У террористов есть два варианта - либо сдаться, либо быть уничтоженными. Третьего варианта нет".

"Пока в секторе Газа все еще удерживаются заложники, мы не имеем права прекращать поиски находящихся там женщин, детей и солдат, мы должны идти до конца", - продолжил Галант. "Мы усилим военное давление [на ХАМАС] и продолжим наши усилия [по освобождению заложников], и это уже происходит прямо сейчас", - добавил глава израильского Минобороны.

Галант отметил, "благодаря тому, что сделали и продолжают делать" израильские военные, "в эти дни мы (Израиль - прим. ТАСС) ведем переговорный процесс по освобождению заложников". "Террористы, любящие роскошные автомобили, самолеты и отели, пытаются ужесточить свои позиции [на переговорах], но террористы, находящиеся на месте [в секторе Газа], прекрасно осознают, что на самом деле происходит. Сотни террористов сдаются в плен, тысячи террористов убиты, склады оружия уничтожаются", - продолжил он. "Террористы в секторе Газа сдаются в плен на земле и под землей (в туннелях - прим. ТАСС) и предоставляют нам (армии Израиля - прим. ТАСС) конфиденциальную информацию о ХАМАС", - уточнил глава израильского Минобороны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.