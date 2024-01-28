На выборах президента Финляндии лидируют Стубб и Хаависто

По информации Минюста республики, после подсчета 61,1% голосов бывший премьер-министр набирает 28,3%, экс-глава МИД - 25,8%

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД, депутат Пекка Хаависто лидируют на завершившихся выборах президента Финляндии.

Об этом сообщил Минюст республики.

По его данным, после подсчета 61,1% голосов Стубб набирает 28,3%, Хаависто - 25,8%, спикер парламента Юсси Халла-ахо - 16,2%, глава ЦБ Олли Рен - 15,5%, остальные - менее 10%.

Стубб заявил, что готов идти во второй тур с любым из кандидатов. "Это намного больше, чем я смел ожидать. Никогда раньше не испытывал такого чувства благодарности. Я бы с удовольствием пошел на второй тур с любым [конкурентом]", - сказал он в прямом эфире телекомпании Yle.

В свою очередь Хаависто отметил, что доволен итогами и второй тур с его участием весьма вероятен. "Да, это (второй тур - прим. ТАСС) кажется очень вероятным. Отличный результат", - сообщил он.

Ожидается, что в течение ближайших часов Минюст подсчитает 100% голосов, однако только 30 января объявит официальные итоги. Если никто из претендентов на высший государственный пост не наберет более 50% голосов, 11 февраля пройдет второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.