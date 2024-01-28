В Белоруссии заявили об удвоении числа полетов разведывательной авиации НАТО у границ

Замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС республики Леонид Давидович отметил, что это заставляет изучать тактику применения такой авиации

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Количество полетов разведывательной авиации НАТО у границ Белоруссии удвоилось с начала 2024 года, собранная информация используется в том числе в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии - начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ.

"С начала этого года, по сравнению, например, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество полетов разведывательной авиации стран НАТО. Причем для этих полетов задействуется авиация фактически всех национальных военно-воздушных сил, а также объединенных вооруженных сил НАТО", - сказал Давидович. По его словам, у белорусских границ фактически ежедневно либо через день наблюдаются полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3. "Здесь находится и самолет E-7 из австралийских военно-воздушных сил, самолеты Швеции, Великобритании, Франции, США. Поэтому, конечно, эту активность мы отмечаем", - отметил он.

Давидович подчеркнул, что это заставляет изучать тактику применения разведывательной авиации. "Чем больше они летают, тем больше уроков мы извлекаем и из тактики их применения", - сказал Давидович.

По его словам, цель этих полетов отслеживать любые мероприятия боевой подготовки, перемещения войск на белорусской территории. "А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что вся разведывательная информация, которую сейчас получают страны НАТО, страны, сопредельные с нашей республикой, используется в интересах Вооруженных сил Украины", - сказал он.