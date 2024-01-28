СМИ: в Стамбуле задержали одного из стрелявших в церкви

По информации Haber Global, всего разыскивали двоих человек

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Полиция задержала одного из двух устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Согласно ранее поступившей информации, прокуратура Стамбула начала расследование происшествия. Как уведомил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, для этого назначены заместитель прокурора и два прокурора.

Глава МВД республики Али Ерликая сообщил, что инцидент произошел около 11:40 по местному времени (совпадает с московским) в церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.