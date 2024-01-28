Во Франции заявили об использовании броневиков против протестующих фермеров

Согласно заявлению префектуры полиции Парижа, в районе Рюнжи и Руасси развернули крупные оборонительные силы для предотвращения любой блокады

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи и аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль под Парижем, который собираются с понедельника блокировать протестующие фермеры. Об этом сообщает префектура полиции Парижа.

"В соответствии с указаниями [главы МВД] Жеральда Дарманена в районе Рюнжи и Руасси развернуты крупные оборонительные силы для предотвращения любой блокады. Мобильные силы, подкрепленные колесными бронемашинами жандармерии, находятся на месте и контролируют доступ", - говорится на странице префектуры в X. Также был опубликован короткий видеоролик, на котором запечатлена техника.

Ранее Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона собрать "крупные оборонительные силы", чтобы не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры. Дарманен подчеркнул, что силы правопорядка должны действовать очень сдержанно, вмешиваясь лишь в крайних случаях, например когда создается угроза здоровью людей или целостности государственной или частной собственности. Такое решение было принято по итогам совещания с силовыми структурами в воскресенье. Вместе с тем министр запланировал еще одно совещание, которое началось в 18:00 по местному времени (20:00 мск), о его результатах пока ничего не сообщалось.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января премьер-министр Габриэль Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе.