CNN: более 30 американских военных ранены вследствие атаки на базу США в Иордании

Число раненых будет расти, так как военных, которые обращаются за медицинской помощью, становится все больше, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Свыше 30 американских военнослужащих получили ранения в результате атаки на базу США на северо-востоке Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, число раненых будет расти, так как военных, которые обращаются за медицинской помощью, становится все больше. Речь идет в основном о черепно-мозговых травмах, уточняет телеканал.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 25 военнослужащих.

Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.