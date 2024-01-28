В Минобороны Белоруссии не исключили провокаций в период выборов

Замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС республики Леонид Давидович отметил, что, если на территорию страны залетит какой-нибудь гражданский самолет, конечно, белорусские военные "вынуждены будут применить по нему оружие"

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Минобороны Белоруссии не исключает провокаций в белорусском воздушном пространстве в период выборов и готовится к ним. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии - начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ.

"Как раз в ходе всего этого предвыборного процесса, я думаю, мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас прощупывают и будут дальше продолжать прощупывать со стремлением оценить наши возможности, возможно, спровоцировать нас на какие-то действия, как мы себя поведем в той или иной ситуации", - сказал Давидович.

Он отметил, что, если на белорусскую территорию залетит какой-нибудь гражданский самолет, конечно, белорусские военные "вынуждены будут применить по нему оружие". "Это сценарий, который обкатывался уже неоднократно <...>. Эти сценарии нам известны. Мы о них знаем, мы готовимся к таким провокациям", - сказал Давидович. По его словам, для предотвращения провокаций круглосуточно дежурят белорусские расчеты зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск, экипажи истребительной авиации, авиации непосредственной авиационной поддержки. "Именно для этого мы готовимся, чтобы пресечь их", - сказал Давидович.

В Белоруссии единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны депутаты Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и депутаты местных советов. На 4 апреля 2024 года назначены выборы в Совет Республики. В 2025 году должны пройти выборы президента страны.