Явка на выборах президента Финляндии составила 71,5%

По состоянию на 22:34 мск подсчитано 97,4% голосов

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Явка на президентских выборах в Финляндии составила 71,5%. Об этом сообщил Минюст республики.

По его данным, в общей сложности в волеизъявлении приняли участие 3,25 млн человек, из них досрочно проголосовали в Финляндии 44,6% (1,91 млн), в день выборов на территории страны - 30,3% (1,29 млн), за рубежом - 16,2% (от зарегистрированных - 42,9 тысячи). Всего могли проголосовать 4,54 млн человек.

По состоянию на 21:34 по местному времени (22:34 мск) подсчитано 97,4% голосов. Бывший премьер-министр Александер Стубб набирает 27,1%, экс-глава МИД, депутат Пекка Хаависто - 25,7%. Именно они станут участниками второго тура, который пройдет 11 февраля.